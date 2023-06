https://fr.sputniknews.africa/20230620/defense-russe-kiev-envisage-de-frapper-la-crimee-avec-des-obus-de-himars-et-des-storm-shadow-1060041090.html

Défense russe: Kiev envisage de frapper la Crimée avec des obus de HIMARS et des Storm Shadow

Défense russe: Kiev envisage de frapper la Crimée avec des obus de HIMARS et des Storm Shadow

D'après la Défense russe, Kiev s'apprête à frapper le territoire russe, dont la Crimée, avec des obus de lance-roquettes multiples HIMARS et des missiles de... 20.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-20T11:51+0200

2023-06-20T11:51+0200

2023-06-20T12:45+0200

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

défense

russie

crimée

m142 himars

storm shadow (missile)

sergueï choïgou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103187/04/1031870443_0:0:1868:1050_1920x0_80_0_0_3c8100275d62b026d8ecffe17471f223.jpg

Le commandement de l'armée ukrainienne prévoit de frapper le territoire russe, dont la péninsule de Crimée, avec des obus de lance-roquettes multiples HIMARS et des missiles de croisière Storm Shadow, selon les données de la Défense russe. L'utilisation de ces projectiles hors de la zone de l'opération militaire spéciale signifiera un engagement à part entière des États-Unis et du Royaume-Uni dans le conflit et entraînera des frappes immédiates sur des centres de prise de décision en Ukraine, a déclaré ce mardi le ministre Sergueï Choïgou.Les attaques se poursuivent Kiev continue ses tentatives d'attaque sur les axes de Donetsk-Sud, de Zaporojié et de Donetsk, a ajouté le ministre. L'Ukraine y engage des unités d'élite formées par des spécialistes de l'Otan, mais aussi de grandes quantités d'armes occidentales, selon lui.

ukraine

russie

crimée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, défense, russie, crimée, m142 himars, storm shadow (missile), sergueï choïgou