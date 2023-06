https://fr.sputniknews.africa/20230613/la-contre-offensive-ukrainienne-a-grande-echelle-sur-4-axes-est-en-cours-selon-poutine-1059889075.html

La contre-offensive ukrainienne "à grande échelle" sur 4 axes est en cours, selon Poutine

Menant sa contre-offensive depuis le 4 juin en recourant à toutes sortes de réserves préparées à l'avance, l'Ukraine ne réussit pas, a déclaré Vladimir... 13.06.2023

Depuis le 4 juin, l'Ukraine poursuit sa contre-offensive "à grande échelle", tout en recourant à toutes sortes de réserves préparées à l'avance, a fait valoir ce 13 juin Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec des correspondants de guerre.Pourtant, l'ennemi n'a eu de succès nulle part, alors que les pertes qu'il subit en effectifs deviennent "catastrophiques", a ajouté le Président russe.Parallèlement, les objectifs de l’opération spéciale restent les mêmes en s’adaptant à la situation actuelle. Le chef de l'Etat russe a précisé que l'Ukraine a perdu pendant sa contre-offensive plus de 160 chars et 360 blindés de divers types. La Russie subit 10 fois moins de pertes. 54 chars russes ayant été mis hors service, toutefois, une partie peut être réparée.Position de l'OccidentRetraçant l'histoire de ces 20 dernières années, Vladimir Poutine a rappelé que l'Occident tentait toujours de secouer la Russie, par exemple, au Caucase, via le soutien à Al-Qaïda*.Pour continuer à tenter de secouer la Russie, l'Occident a recours à l'Ukraine. Toutefois, Vladimir Poutine a tenu à souligner que la Russie souhaitait toujours avoir de bonnes relations avec les anciens pays membres de l'URSS.Et d'ajouter que la Russie avait toujours aspiré à faire partie de "cette famille des prétendus peuples civilisés", jusqu'à proposer sa candidature à l'Otan, mais cette demande n'a même pas été prise en compte.Tragédie du barrage de KakhovkaLe Président russe a imputé la responsabilité de l'effondrement du barrage de Kakhova à la partie ukrainienne qui y aspirait.La Russie n'y a nullement intérêt, la tragédie a eu de lourdes conséquences pour les nouvelles régions russes, a poursuivi M.Poutine.*Organisation terroriste interdite en Russie

