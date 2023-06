https://fr.sputniknews.africa/20230612/ces-cinq-tendances-dont-depend-lavenir-de-loccident-1059859559.html

Ces cinq tendances dont dépend l’avenir de l’Occident

Cinq grandes tendances illustrent comment le monde change et démontrent que l'Occident doit faire face à une réalité dans laquelle il ne peut plus imposer son... 12.06.2023, Sputnik Afrique

L’ordre international multipolaire post-occidental est en train de se mettre en place, estime Chandran Nair, fondateur du groupe de réflexion The Global Institute for Tomorrow basé à Hong Kong."Alors que le monde est aux prises avec les implications de ce changement des pouvoirs, les fondements d'un grand jugement prennent forme. Ce jugement remettra en question les croyances et les structures de longue date qui ont soutenu la domination occidentale sur le monde au cours des 100 dernières années... Le résultat final sera une réévaluation significative des relations internationales telles que nous les connaissons", avance-t-il dans les colonnes de la revue The National Interest.Selon lui, ce grand jugement sera basé sur cinq tendances majeures qui obligent les nations occidentales à s'adapter à un avenir où le pouvoir doit être partagé avec les autres dans un monde multipolaire.L'avenir qui attend l'Occident - une transition en douceur vers la multipolarité ou une période d'instabilité et de conflit potentiel - dépendra en grande partie de la manière dont les décideurs réagiront aux cinq tendances suivantes.Fin d’un ordre "fondé sur des règles"Tout d’abord, il s’agit d’effilocher l’histoire racontée jusqu’à présent. Tout au long de son histoire coloniale, l’Occident a perfectionné l’interprétation sélective des événements en se présentant comme l’initiateur de la civilisation moderne et une force directrice bienveillante. Mais la situation change et les technologies de l’information ont brisé le monopole sur l’information et l’histoire autrefois détenu par les institutions occidentales de contrôle.La deuxième tendance consiste dans la réévaluation de l'ordre international "fondé sur des règles". Ce concept fait l'objet de beaucoup de moqueries dans le monde et est largement considéré comme un outil utilisé par l'Occident pour contrôler les affaires mondiales et maintenir son hégémonie. En réalité, les pays occidentaux violent régulièrement leurs propres règles, ce qui signifie que la légitimité de cet ordre est remise en question.L’Occident ne fait pas du "maintien de la paix"Troisièmement, le concept de l’Occident comme garant de la paix a été démasqué. Bien qu'ils se présentent comme les garants de la sécurité mondiale, une grande partie du monde considère aujourd'hui que les États-Unis et l'Europe dans une moindre mesure profitent de la guerre au lieu de chercher à promouvoir une paix authentique.La quatrième tendance en cours est le détrônement de la superstructure financière occidentale. Le fait que l'Occident utilise largement sa puissance financière à des fins géopolitiques n'est pas un grand secret - les responsables politiques et les experts parlent ouvertement de la "militarisation de la finance" et de l'application de sanctions aux pays qui ne se conforment pas aux intentions de l'Occident.De même, la capacité des États-Unis et de leurs alliés à geler et même à confisquer les réserves d'États souverains - Afghanistan, Venezuela, Russie - a provoqué une onde de choc dans le monde entier.Se rendre compte que le monde a changéEnfin, il y a l'effondrement notable de la crédibilité de la presse occidentale."Cet effondrement survient à un moment critique, car les défaillances répétées de ces dernières années ont sensibilisé le monde au rôle des médias occidentaux dans la perpétuation des aspects de l'ordre mondial actuel privilégiés par l'Occident, souvent au détriment d'autres pays."En résumé, M.Nair signale que les gouvernements occidentaux qui s’obstinent à nier la réalité doivent admettre ce qui est évident pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes: le monde n'est plus ce qu'il était dans l'ère de l'après-guerre froide.

