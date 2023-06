Président érythréen: son pays et la Russie déterminés à faire progresser le nouvel ordre mondial

https://fr.sputniknews.africa/20230603/president-erythreen-son-pays-et-la-russie-determines-a-faire-progresser-le-nouvel-ordre-mondial-1059682209.html

Le Président érythréen Isaias Afwerki est arrivé à Moscou le 30 mai pour une visite de quatre jours afin de rencontrer Vladimir Poutine. Sputnik Afrique a eu... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Alors que le monde entre dans une nouvelle phase de relations internationales, l'Érythrée et la Russie se sont engagées à renforcer leur coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel et à appliquer ensemble les idées de multipolarité, a déclaré le Président érythréen Isaias Afwerki dans une interview exclusive avec Sputnik Africa.M.Afwerki a rappelé que l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et l'Érythrée remonte à l'époque où son pays a officiellement obtenu son indépendance de l'Éthiopie. Cette année, le 24 mai, les deux nations ont célébré 30 ans de relations diplomatiques.Le monde métamorphoséLe Président a expliqué qu'au cours de ces 30 dernières années, le monde avait traversé de nombreux changements. Il a décrit les grandes étapes de l'ordre mondial. Y compris: la fin du système bipolaire avec l'URSS et les États-Unis dominant les relations mondiales, la transition vers des idéologies unipolaires, puis l'émergence progressive de la multipolarité.Ce que l'avenir réserve pour les relations bilatéralesDans le contexte de cette évolution rapide, les relations Russie-Érythrée ont également connu quelques changements et acquis des qualités "uniques". Selon lui, les deux nations sont prêtes à voir ce que l'avenir leur réserve en termes de développement de relations mutuellement bénéfiques.En janvier, le ministre russe des Affaires étrangères s'est rendu en Érythrée dans le cadre de sa tournée africaine. Pour Isaias Afwerki, les négociations ont été "très fructueuses". Selon lui, les nations devraient "promouvoir une relation multilatérale plus large".Il est important de surmonter ensemble les défis mondiaux, précise-t-il. En particulier, il a fait référence à la Russie, qui est confrontée aux défis des "forces hégémoniques".Il a en outre précisé que les relations bilatérales entre les deux États devraient être fondées sur une compréhension commune sur "où et comment le monde évolue".Afwerki a ajouté que les discussions avec le ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres réunions récentes entre les hauts responsables des pays, sont devenues la base "pour concevoir conjointement un programme pour l'avenir".

