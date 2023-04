https://fr.sputniknews.africa/20230405/monde-multipolaire-les-africains-savent-quelle-direction-prendre-1058414170.html

Monde multipolaire: "les Africains savent quelle direction prendre"

Le Congrès international africain, plateforme permanente pour la coopération des pays africains avec la Russie, prend place à Moscou ces 5 et 6 avril. Interrogé par Sputnik en marge de l’événement, Kheswar Jankee, ambassadeur de la république de Maurice, aborde les bouleversements économiques auxquels assiste le monde.Ainsi, la stratégie du financement international en termes de transferts d'argent et de simplification du commerce doit être revue, selon le diplomate. Un autre vaste sujet concerne le transfert des technologies."Nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial économiquement, avec des institutions plus en plus positives, des institutions comme des banques, comme des agences internationales pour pouvoir faciliter le business, pour pouvoir faciliter surtout le transfert de la technologie et le business en affaires", indique le diplomate."Situation win win"Évoquant sa position "neutre", il plaide pour un partenariat mutuellement bénéfique: "Je crois que chaque pays, chaque région, y compris l'Ile Maurice, doit savoir de quel pays et avec quel pays il faut penser comment faire le business, quel business qu'on a à faire, ce qu'on appelle le win win situation".Il ne faut pas "diaboliser" une certaine région ou bien un autre pays, rappelle-t-il.Accompagnement médiatiqueL’Occident déploie tous ses efforts pour empêcher les pays africains de prendre part au sommet Russie-Afrique en juillet prochain, a déclaré le 4 avril le chef de la diplomatie russe.Dans ce contexte, admettant certaines "pressions au niveau international", Kheswar Jankee prône la promotion de "l’information réelle sur tous les pays, sur la capacité des pays, pas seulement sur la famine en Afrique".

