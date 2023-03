https://fr.sputniknews.africa/20230322/la-russie-et-lerythree-misent-sur-des-projets-communs-en-agriculture-et-logistique-1058287671.html

La Russie et l'Érythrée misent sur des projets communs en agriculture et logistique

Deux mois après la visite du chef de la diplomatie russe en Érythrée, son homologue érythréen est arrivé en Russie. Des projets en matière d'infrastructure des...

La Russie et l'Érythrée ont l'intention de développer des projets communs dans les domaines de l’infrastructure des transports, de l'agriculture et de l'exploitation minière, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.Sergueï Lavrov a reçu ce 22 mars son collègue érythréen, Osman Saleh, dans la ville russe de Sotchi. Selon le ministre russe, les négociations portaient principalement sur le déploiement du potentiel de coopération économique entre leurs deux pays.Les ministres ont par ailleurs évoqué l'intérêt des entreprises russes à entrer sur le marché érythréen. La partie érythréenne de son côté a promis d'aider les représentants des milieux d'affaires des deux pays à établir des contacts directs.Cette visite du chef de la diplomatie érythréenne en Russie suit celle de son homologue russe en Érythrée, deux mois plus tôt. Pendant sa récente tournée africaine, Sergueï Lavrov s’était également rendu en Afrique du Sud, Eswatini et Angola.

