La situation au CS de l’Onu fait rêver de multipolarité, dit un ex-chef de la diplomatie de la RDC

Washington viole les principes internationaux en empêchant aux diplomates russes de se rendre au Conseil de sécurité de l’Onu que Moscou préside en avril... 20.04.2023, Sputnik Afrique

Une fois de plus, les représentants de Moscou sont empêchés d’assister à des évènements d’organisations internationales dont la Russie fait partie. En ce mois d’avril, c’est le cas du Conseil de sécurité de l’Onu, présidé par la Russie. Certains membres de sa délégation n’ont toujours pas reçu leurs visas, l’accueil de l’avion de Sergueï Lavrov n’est pas encore approuvé. Pour un ancien ministre des Affaires étrangères de RDC, interrogé par Sputnik Afrique, cette attitude représente "un geste inamical" et "conventionnellement inacceptable" et sape les règles internationales.Par ailleurs, il rappelle que "le refus de visa ne peut être envisagé qu’à l’encontre d’un membre de la délégation ayant commis un acte manifestement répréhensible". Or rien n’a été imputé aux responsables en question.Délocaliser le siège l’Onu en Afrique?Réagissant à l’hypothèse de transférer le siège des Nations unies, évoquée par le représentant permanent adjoint russe auprès des Nations unies Dmitri Polianski, M.She Okitundu s’est montré peu convaincu.La délocalisation "emporterait difficilement la volonté de la majorité des États membres pour des raisons à la fois diplomatique, financière, logistique et sécuritaire", a-t-il noté.Le besoin d’un monde multipolaireLa situation qui prévaut actuellement au sein du Conseil de sécurité de l’Onu révèle "l’impérieuse nécessité d’une sérieuse réflexion sur l’avènement d’un nouvel ordre multipolaire", a ajouté l’ancien ministre honoraire des Affaires étrangères de la RDC".

