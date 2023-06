https://fr.sputniknews.africa/20230621/unique-dans-lhistoire-un-expert-analyse-la-ligne-de-defense-russe-sourovikine-1060074748.html

"Unique dans l’histoire": un expert analyse la ligne de défense russe Sourovikine

"Unique dans l’histoire": un expert analyse la ligne de défense russe Sourovikine

La récente contre-offensive ukrainienne s’est heurtée à un dispositif de défense russe unique en son genre, a expliqué à Sputnik Amin Hteyt, général de brigade... 21.06.2023, Sputnik Afrique

Une défense de fer. L’échec de la contre-offensive de Kiev doit beaucoup aux installations russes et à la ligne dite "Sourovikine", a affirmé à Sputnik Amin Hteyt, ancien général de brigade libanais. Les assauts ukrainiens se sont brisés sur ce dispositif inédit, qui conjugue positions fortifiées et défense mobile.La ligne est en effet constituée à la fois de points de défense et de points d’attaque, ce qui a pris les assaillants ukrainiens par surprise et a "semé la panique" dans leur rang, explique ainsi l’expert militaire.Le dispositif Sourovikine permet par ailleurs de déployer une intensité de feu constante, qui empêche l’ennemi de percer. La mobilité et l’adaptation des différentes lignes sont aussi un atout non négligeable.Échec patentPlusieurs observateurs ont déjà mis en avant la solidité des lignes russes depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. La région de Zaporojié est notamment commandée par Alexandre Romantchouk, qui n’est autre que l’homme chargé de concevoir la doctrine défensive russe moderne, notait ainsi récemment l’ancien officier du renseignement américain Scott Ritter.C’est justement sur cet axe de Zaporojié que les troupes avaient fait porté leur premiers efforts de contre-offensive, se faisant brutalement refoulées. Des chars Leopard allemands et des blindés américains Bradley avaient été laissés sur le terrain par l’armée de Kiev.La Russie s’appuie en outre sur une supériorité aérienne incontestable pour stopper les tentatives ukrainiennes, soulignait récemment le Wall Street Journal. Les troupes russes utilisent en particulier des hélicoptères équipés de missiles longue portée pour toucher des cibles terrestres, ce qui leur donnent un "avantage temporaire sur le front sud", ont admis pour leur part les services de renseignements britanniques.

