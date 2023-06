https://fr.sputniknews.africa/20230621/sanctions-un-terrorisme-economique-de-loccident-incapable-de-se-projeter-dans-la-multipolarite-1060074549.html

Sanctions: un "terrorisme économique" de l’Occident incapable "de se projeter dans la multipolarité"

Sanctions: un "terrorisme économique" de l’Occident incapable "de se projeter dans la multipolarité"

Les sanctions sont "une sorte de terrorisme économique, qui est maintenant la seule réponse de l'Occident à l'incapacité d'agir et de se projeter dans la... 21.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-21T19:00+0200

2023-06-21T19:00+0200

2023-06-21T19:05+0200

afrique en marche

podcasts

afrique

russie

spief 2023

économie

sanctions

monde multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/15/1060074178_0:130:2546:1562_1920x0_80_0_0_c83d3f9cd7ef3e8f5c11d319d901374b.jpg

Sanctions: un «terrorisme économique» de l’Occident incapable «de se projeter dans la multipolarité» Les sanctions sont «une sorte de terrorisme économique, qui est maintenant la seule réponse de l'Occident à l'incapacité d'agir et de se projeter dans la multipolarité, alors que la Russie évolue déjà dans ce monde», affirme l’économiste française Hélène Clément-Pitiot à L’Afrique en marche.

Les sanctions mises en œuvre contre la Russie depuis le début de l’Opération militaire spéciale russe en Ukraine ont constitué une nouvelle couche qui s’est ajoutée aux sanctions de 2014, après le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie suite à un référendum d’autodétermination. Beaucoup d’analystes et prévisionnistes économiques, notamment occidentaux, ont produit des prédictions souvent catastrophiques sur ce que deviendrait l’économie russe dans le futur. Néanmoins, elles se sont avérées fausses, étant donné, de l’aveu même du FMI, car aucun des scénarios avancés ne s’est produit."Les prévisions qu'avaient fait les économistes occidentaux étaient, comme toujours, quand il s'agit de la Russie, très pessimistes", affirme à Radio Sputnik Afrique Hélène Clément-Pitiot, économiste française, maitre de conférence à l’université de Cergy-Pantoise et chercheuse au Centre d'étude des modes d'industrialisation (CEMI), partenaire de l’Institut de prévisions de l’économie nationale de l’Académie des sciences russe depuis plus de trente ans.Dans le même sens, afin d’étayer son argument, Mme Clément-Pitiot rappelle l’épisode de la crise de 1998 en Russie, quand beaucoup d’économistes "s'attendaient à avoir des résultats catastrophiques. Finalement, l’économie de la Russie a été résiliente, c'est à dire qu'elle avait témoigné d'une capacité à trouver des ressources pour faire ce qu'on appelle des substitutions aux importations. Et là encore, c’est ce à quoi on a assisté dernièrement, c'est ce mécanisme d'adaptabilité, ce pragmatisme russe et cette résilience que l'on avait déjà vu en 2014". "C'est l'idéologie qui surpasse l'analyse économique et la réalité", déplore-t-elle, soulignant qu’on "a eu des prévisions basées sur des croyances, qui ont été diffusées avec la peur de choquer le voisin".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, afrique, russie, spief 2023, économie, sanctions, monde multipolaire, аудио