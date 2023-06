https://fr.sputniknews.africa/20230620/vrai-rapprochement-ou-coup-de-comm-paris-doit-clarifier-sa-position-sur-les-brics-1060055450.html

La France ne sait plus sur quel pied danser. Alors qu’Emmanuel Macron a confirmé son souhait de se voir invité au prochain sommet des BRICS, Paris se retrouve dans position singulière, tiraillée entre leur bloc occidental et le groupe des cinq, explique à Sputnik l’eurodéputé français Thierry Mariani.La France est en effet entravée par son appartenance à l’Otan et à l’Union européenne, ce qui rend plus complexe un rapprochement avec les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), rappelle ainsi l’élu.Nécessaires clarificationsL’intrigante démarche du Président français a donc soulevé quelques doutes du côté des BRICS, en particulier à Moscou. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe a notamment demandé à Emmanuel Macron de dévoiler ses intentions, se demandant si le dirigeant français n’agissait pas comme un "cheval de Troie".Des craintes que comprend Thierry Mariani, qui soupçonne pour sa part un "coup de communication" du chef de l’État. Une manière de redorer un blason diplomatique bien abîmé par la crise ukrainienne.Les explications d’Emmanuel Macron sont d’autant plus nécessaires que le dirigeant n’a pas brillé par sa constance sur le dossier ukrainien. Estimant dans un premier temps que livrer des armes à Kiev ferait de la France un cobelligérant, il avait finalement radicalement changé de position, allant jusqu’à fournir des canons Caesar, rappelle ainsi Thierry Mariani.La parole du Président français est désormais jugée comme "ambigüe et peu fiable" dans les échanges internationaux, ajoute l’élu.Piste intéressanteMais au-delà des manœuvres diplomatiques d’Emmanuel Macron, un rapprochement entre la France et les BRICS à de quoi séduire, estime Thierry Mariani. Cela permettrait à Paris de renouer avec son rôle séculaire de "puissance d’équilibre" et de s’émanciper de la tutelle américaine.Début avril, Emmanuel Macron avait d’ailleurs montré des signes d’agacement contre le principe d’extraterritorialité lié au dollar. Le Président français avait appelé de ses vœux une "autonomie stratégique européenne" pour que les pays du continent ne se transforment pas en "vassaux" coincés entre Washington et Pékin.

