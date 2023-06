https://fr.sputniknews.africa/20230614/moscou-reagit-a-la-demande-de-macron-de-se-rendre-au-sommet-des-brics-en-afrique-du-sud-1059911881.html

Moscou réagit à la demande de Macron de se rendre au sommet des BRICS en Afrique du Sud

La France doit expliquer pour quelles raisons Emmanuel Macron voudrait se rendre au prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, a fait savoir la porte-parole... 14.06.2023, Sputnik Afrique

Moscou invite Paris à clarifier la situation de l’éventuelle présence d’Emmanuel Macron au sommet des BRICS.C’est l’Élysée qui doit se prononcer sur la situation, considère-t-elle.La diplomate a souligné qu’il s’agit d’une organisation dont la France ne fait pas partie et "vis-à-vis de laquelle ils n'ont même jamais éprouvé la moindre politesse, sans parler de bonnes intentions et de sentiments".Demande inattendueLe 12 juin, le magazine français L’Opinion a écrit qu’Emmanuel Macron aurait demandé à Cyril Ramaphosa de pouvoir venir au sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) créent, qui se tiendra cette année en Afrique du Sud.Cette possibilité aurait été discutée lors des conversations téléphoniques entre les Présidents français et sud-africain début juin, selon l’article publié le 12 juin. D’après les informations de L’Opinion, l’État africain n'a pas indiqué s’il était prêt à accorder à d'autres dirigeants internationaux la possibilité de participer au sommet.Pourtant, selon l’article de L’Opinion, la demande de Macron a été attribuée concernant un "sommet du club très fermé des BRICS à l’automne prochain". Quant à la réunion du groupe, elle aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg.Interrogé par Sputnik, Vincent Magwenya, porte-parole du Président de l'Afrique du Sud a déclaré le 13 juin qu'il n'était pas au courant de la demande du chef de l’État français.

