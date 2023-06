https://fr.sputniknews.africa/20230619/les-sanctions-ont-ete-une-benediction-deguisee-pour-les-partenariats-entre-russie-et-afrique-1060031351.html

Les sanctions ont été une "bénédiction déguisée" pour les partenariats entre Russie et Afrique

Un mal pour un bien? Les sanctions antirusses n’ont pas eu que des effets dommageables, ils ont au contraire permis à la Russie de s’ouvrir de nouveaux horizons, a affirmé à Sputnik Lubinda Haabazoka, directeur de l'École supérieure de Business de l'Université de Zambie.Moscou a su trouver de nouvelles opportunités pour développer ses échanges commerciaux et ses coopérations, resserrant notamment ses liens avec l’Afrique. La tenue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui a réuni plus de 17.000 personnes venues de 130 pays, prouve en outre que la Russie n’est pas isolée sur la scène économique, souligne le spécialiste.Énergie et éducationL’Afrique tire profit de ces nouvelles orientations russes, notamment dans le domaine de l’énergie. En la matière, Moscou a en effet coupé les ponts avec l’Europe et porte désormais toute son attention vers les pays africains, qui trouvent ainsi un soutien pour résoudre leurs crises énergétiques, souligne Lubinda Haabazoka.Mais l’apport de la Russie ne se fait pas seulement ressentir dans la sphère économique. Dans le secteur éducatif, les coopérations avec l’Afrique se multiplient aussi. En Zambie, Moscou a ainsi offert des bourses universitaires, dans des proportions jamais vues côté occidental.L’Afrique a aussi saisi l’occasion de la crise ukrainienne pour montrer son unité politique, mettant sur pied une initiative pour la paix. C’est d’ailleurs un revers pour l’Occident, qui n’est lui-même pas parvenu à s’imposer comme médiateur, affirme l’économiste.Ce 17 juin, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa avait exposé l’initiative de paix portée par la mission africaine, qui s’est rendue à Moscou et à Kiev. Ce document en 10 points met l’accent sur la désescalade, la souveraineté des pays et les garanties de sécurité demandé par chacun.Valdimir Poutine avait réagi en se disant ouvert à la négociation. Le Président russe avait d’ailleurs exhibé un document montrant que des pourparlers avaient été initiés dès mars 2022, mais abandonnés par Kiev.

