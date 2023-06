https://fr.sputniknews.africa/20230617/poutine-montre-la-preuve-de-mauvaise-foi-de-kiev-aux-dirigeants-africains-1060000390.html

Poutine montre la preuve de mauvaise foi de Kiev aux dirigeants africains

Poutine montre la preuve de mauvaise foi de Kiev aux dirigeants africains

Le conflit ukrainien perdure. Une mission de paix africaine a été reçue ce 17 juin par le Président russe, qui a profité de l'occasion pour montrer aux... 17.06.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a présenté ce samedi 17 juin , aux dirigeants et aux représentants des missions de plusieurs pays africains le projet d’un traité sur la neutralité permanente et les garanties de sécurité de l'Ukraine, qui était en cours de préparation à Istanbul en mars 2022.Paraphé par KievSelon le Président russe, la Russie et l’Ukraine n'avaient pas convenu que cet accord baptisé "Traité sur la neutralité permanente et les garanties de sécurité de l'Ukraine", serait confidentiel, mais Moscou ne l'avait jamais présenté ni commenté.Volte-face de Kiev après le retrait des forces russesLe Président russe a souligné qu'après le retrait des troupes russes de Kiev conformément aux accords, "les autorités kiéviennes ont jeté tout cela dans les poubelles de l'Histoire".M.Poutine s'est permis d'émettre des doutes quant à un énième revirement de la part de l'Ukraine après la signatures d'éventuels accords.Le projet de traitéLe 29 mars 2022, à Istanbul, un nouveau volet de négociations s'était tenu, lors duquel Moscou avait reçu de Kiev les principes d'un éventuel futur accord couché sur le papier. Le document devait contenir des obligations relatives au statut neutre et non aligné de l'Ukraine et à son refus de placer des militaires et des armes étrangères, y compris des armes nucléaires, sur son territoire, selon Vladimir Medinski, chef de la délégation russe et assistant du Président.La Russie a retiré ses troupes russes de Kiev et de Tchernigov, mais les pourparlers de paix ont depuis été complètement mis au placard, car d'après M Poutine, Kiev a abandonné les accords conclus à Istanbul.En octobre, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté une décision du Conseil de sécurité nationale et de défense ukrainien selon laquelle les négociations avec Poutine ne pouvaient pas avoir lieu.

