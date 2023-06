https://fr.sputniknews.africa/20230617/premieres-images-de-la-visite-de-la-delegation-africaine-en-russie-1059993111.html

Premières images de la visite de la délégation africaine en Russie

Premières images de la visite de la délégation africaine en Russie

La mission africaine comprenant sept pays se trouve ce 17 juin à Saint-Pétersbourg pour s’entretenir avec Vladimir Poutine. Retrouvez le moment de leur arrivée... 17.06.2023, Sputnik Afrique

La délégation de sept pays africains est bien arrivée ce 17 juin dans la capitale russe du Nord, au lendemain de ses pourparlers avec Volodymyr Zelensky.Voici quelques images montrant leur arrivée et leur réception par le Président Poutine au palais Constantin.Le Président sud-africain a été vu descendre de l'avion. L'autre engin transportant son équipe de sécurité et de journalistes, comptant une centaine de personnes, a dû retourner à sa destination de départ suite à un incident avec les responsables polonais.Mission de paix africaineL'initiative de paix africaine a été annoncée à la mi-mai par le Président sud-africain et par la Fondation Brazzaville, organisatrice des préparatifs.La délégation est composée du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, du chef de l’État sénégalais Macky Sall, du Président zambien Hakainde Hichilema et du Président comorien Azali Assoumani.En revanche, l’Ougandais Yoweri Museveni, testé positif au Covid-19, a choisi un ancien Premier ministre comme envoyé spécial, Ruhakana Rugunda. L’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi sera remplacé par son Premier ministre, Moustafa Kemal Madbouli. Le Président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso sera représenté par son directeur de cabinet, Florent Tsiba.

