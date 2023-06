L’avion du service de sécurité de Ramaphosa bloqué en Pologne: Varsovie s’explique

https://fr.sputniknews.africa/20230616/lavion-du-service-de-securite-de-ramaphosa-bloque-en-pologne-varsovie-sexplique-1059969377.html

Le ministère polonais des Affaires étrangères a commenté le blocage, pendant plusieurs heures, de l'avion transportant les membres de la sécurité du Président... 16.06.2023, Sputnik Afrique

L'avion transportant l’équipe de sécurité du Président sud-africain a été retenu à l’aéroport de Varsovie à cause de la présence de "matières dangereuses" et de "personnes non déclarées" à bord, a déclaré le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué ce 16 juin.Selon la source, "des matières dangereuses se trouvaient à bord de l’aéronef pour l’entrée desquelles les représentants sud-africains n’avaient pas d’autorisation".Toutefois, l’instance a affirmé avoir "fait tous les efforts possibles pour préparer correctement la visite du Président Ramaphosa en Pologne":Des mesures ont été prises pour résoudre la situation.De son côté, les gardes-frontières polonais ont affirmé sur Twitter que les membres de la délégation sud-africaine étaient volontairement restés dans l'avion, car ils n'avaient pas l'autorisation d'apporter des armes.Une "menace" à la vie de RamaphosaLes gardes de sécurité du Président sud-africain et des journalistes ont été bloqués à l'aéroport pendant des heures.Le chef de la sécurité de Ramaphosa a qualifié de "raciste" la police polonaise. Selon lui, ces actions ont menacé la vie du dirigeant sud-africain, en route pour l’Ukraine et la Russie dans le cadre de la mission africaine de la paix.Quant au Président, il est arrivé ce vendredi 16 juin au matin dans la capitale ukrainienne dans le cadre de la mission de paix africaine.

