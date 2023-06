https://fr.sputniknews.africa/20230616/mission-de-paix-africaine-nouveaux-details-sur-litineraire-de-la-delegation-vers-la-russie-1059956731.html

Mission de paix africaine: nouveaux détails sur l’itinéraire de la délégation vers la Russie

Mission de paix africaine: nouveaux détails sur l'itinéraire de la délégation vers la Russie

Pour se rendre en Russie depuis l’Ukraine, la mission africaine de paix devrait faire un petit détour. Après sa visite à Kiev ce 17 juin, elle prendra le train... 16.06.2023, Sputnik Afrique

Après leurs pourparlers prévus ce 16 juin à Kiev, la délégation de sept pays africains devra prendre le train pour la Pologne avant d’aller en Russie. C’est ce qu’a déclaré à Sputnik Jean-Yves Olivier, fondateur de la Fondation Brazzaville et initiateur de la mission.Puis, la délégation se dirigera vers Saint-Pétersbourg à bord d’avions gouvernementaux sénégalais et zambien. L’entrevue avec Vladimir Poutine est programmée pour le 17 juin.Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa est déjà arrivé dans la capitale ukrainienne ce vendredi 16 juin au matin.Mission de paix africaineL'initiative de paix africaine a été annoncée à la mi-mai par le Président sud-africain et par la Fondation Brazzaville, organisatrice des préparatifs.La délégation est composée du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, du chef de l’État sénégalais Macky Sall, du Président zambien Hakainde Hichilema. La présence d’Azali Assoumani, Président comorien, actuellement à la tête de l’Union africaine, est également confirmée.En revanche, l’Ougandais Yoweri Museveni, testé positif au Covid-19, a choisi un ancien Premier ministre comme envoyé spécial. L’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi sera remplacé par son Premier ministre. Le Président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso sera représenté par son directeur de cabinet.

