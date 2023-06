https://fr.sputniknews.africa/20230606/legypte-dit-avoir-de-grands-espoirs-sur-linitiative-de-paix-africaine-1059739256.html

L’Égypte dit avoir de grands espoirs sur l’initiative de paix africaine

L’Égypte dit avoir de grands espoirs sur l’initiative de paix africaine

L'Égypte souhaite que l'initiative africaine aide à résoudre le conflit en Ukraine, a déclaré le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il a participé à une... 06.06.2023, Sputnik Afrique

Le travail des leaders africains pour faire avancer leur initiative de paix entre la Russie et l’Ukraine se poursuit. Cinq des six membres de la mission africaine, ainsi que le Président de l’Union africaine, ont abordé le 5 juin les détails de l’initiative de paix lors d’une visioconférence, a fait savoir la présidence égyptienne.Abdel Fattah al-Sissi a également mis en avant "de multiples dimensions de cette crise, qui a dépassé ses frontières géographiques pour inclure différentes régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient". Les pays en développement ont été parmi les plus touchés par les répercussions de la crise, a-t-il souligné.L’Égypte a adopté une position équilibrée depuis le déclenchement de la crise, selon Abdel Fattah al-Sissi."Énormes effets négatifs"Le Président égyptien, ainsi que ses homologues sud-africain Cyril Ramaphosa, sénégalais Macky Sall, ougandais Yoweri Museveni, zambien Hakinde Hichilema ont pris part à la réunion. Osman Ghazali, Président des Comores et actuel président de l'Union africaine, a également participé.L'initiative de paix africaine a été annoncée à la mi-mai. Six pays africains y prennent part, dont l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Zambie, l’Ouganda, le Sénégal et le Congo. Leurs chefs d’État, en accord avec les Présidents russe, ukrainien et l’Onu, envisagent de se rendre avant fin juin à Moscou et à Kiev en vue de la désescalade.

