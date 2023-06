https://fr.sputniknews.africa/20230606/initiative-de-paix-africaine-pretoria-confirme-la-possibilite-de-visites-a-moscou-et-kiev-en-juin-1059737996.html

Initiative de paix africaine: Pretoria confirme la possibilité de visites à Moscou et Kiev en juin

Le bureau du Président de l'Afrique du Sud a approuvé la possibilité de visites à Moscou et à Kiev à la mi-juin dans le cadre de l'initiative africaine de paix... 06.06.2023, Sputnik Afrique

Les dirigeants des pays de l’initiative de paix africaine en Ukraine ont confirmé la possibilité de se rendre à Moscou et à Kiev à la mi-juin, a rapporté le bureau du Président sud-africain.Ils ont ordonné à leurs ministres des Affaires étrangères de finaliser les éléments de la feuille de route sur le règlement du conflit militaire, note l’instance.Toujours selon la présidence sud-africaine, Cyril Ramaphosa a rencontré les autres chefs des pays membres de l’initiative, notamment les Comores, l’Égypte, le Sénégal, l’Ouganda et la Zambie. Ils ont tous convenu d’interagir avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sur les modalités d’un cessez-le-feu et "d'une paix stable dans la région".Initiative africaineEn mai dernier, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait part de l’élaboration de l’initiative africaine de paix sur l’Ukraine. Initialement, elle devrait comprendre une délégation des chefs d’État égyptien, sud-africaine, zambien, sénégalais, ougandais et du Congo-Brazzaville. C’est la première fois qu’une initiative de paix est acceptée par les parties russes et ukrainiennes, comme le déclarait récemment à Sputnik le Français Jean-Yves Ollivier, initiateur du projet.La Fondation Brazzaville a donc affirmé avoir rempli son rôle d'initiateur et de coordinateur de ce processus suite à la participation confirmée des chefs des États impliqués. L'organisation a ensuite obtenu l’approbation et la participation de ces éminents dirigeants à cette initiative qui conduira à une visite commune de sept chefs d’État africains dont le dirigeant des Comores (le Président de l'Union africaine) en Ukraine et en Russie avant la fin du mois de juin 2023.

