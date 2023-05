https://fr.sputniknews.africa/20230519/linitiative-de-paix-africaine-montre-que-le-continent-nest-pas-en-marge-de-lhumanite-1059359312.html

L’initiative de paix africaine montre que le continent "n’est pas en marge de l’humanité"

2023-05-19T20:41+0200

L’Afrique prouve qu’elle a un rôle à jouer sur le plan international en envoyant une mission de paix pour tenter de recoller les morceaux entre Kiev et Moscou, a expliqué à Sputnik Benoît Ngom, président de l'Académie Diplomatique Africaine.Le politologue souligne que le continent a déjà joué les médiateurs par le passé, en créant par exemple le célèbre "comité des Sages" en 1971, pour chercher une solution au problème israélo-palestinien. Les Présidents sénégalais, camerounais ou nigérians étaient alors de la partie. L’initiative pour la paix en Ukraine met ainsi ses pas dans ceux de ces aînés.Une opinion partagée par le politologue burkinabé Bayala Lianhoué Imhotep, qui ajoute que l’initiative africaine peut aussi se comprendre comme un geste d’émancipation. Le continent ne voulant plus laisser les anciennes puissances colonisatrices tenir le haut du pavé en matière de diplomatie.Neutralité et expériencePour mener à bien leur mission, les six chefs d’État pourront capitaliser sur la neutralité de la plupart des pays africains dans le conflit en cours. Un positionnement hérité de la période postcoloniale, qui a amené le continent à ne fournir aucune arme à la Russie comme à l’Ukraine, contrairement à nombre de pays occidentaux, rappelle Benoît Ngom.Le continent africain, qui a lui-même été le théâtre de nombreuses conflagrations, possède en outre une expérience pour le règlement des conflits, ajoute Bayala Lianhoué Imhotep. Une histoire lourde et riche qui rend encore plus légitime la mission de paix en Ukraine.L’initiative africaine de paix devrait rassembler les chefs d’États sud-africain, égyptien, zambien, sénégalais, ougandais et du Congo-Brazzaville. Elle devrait se rendre à Moscou et Kiev mi-juin pour tenter de réamorcer le dialogue entre les deux belligérants.C’est la première fois qu’une initiative de paix est acceptée par les parties russes et ukrainiennes, comme le déclarait récemment à Sputnik le Français Jean-Yves Ollivier, initiateur du projet

