https://fr.sputniknews.africa/20220921/assemblee-generale-des-pays-africains-rejettent-la-vision-occidentale-de-la-crise-en-ukraine-1056252809.html

Assemblée générale: des pays africains rejettent la vision occidentale de la crise en Ukraine

Assemblée générale: des pays africains rejettent la vision occidentale de la crise en Ukraine

À l’ouverture de la 77ème Assemblée générale de l’Onu, les dirigeants de certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient semblent porter peu d’intérêt à l’agenda... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T21:35+0200

2022-09-21T21:35+0200

2022-09-21T21:36+0200

donbass. opération russe

onu

afrique

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1055343349_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_b6ecc50a2201135287fa10cdb021f3c2.jpg

"De nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient ont été victimes de sanctions, des conflits et d'abus de la part de l'Occident", a déclaré à Sputnik le vice-président de l'Eurasia Center à WashingtonEarl Rasmussen. C’est pour cette raison que leurs dirigeants se distancient, dans le cadre de l'Assemblée générale de l’Onu, de l'agenda occidental concernant surtout la crise en Ukraine, estime-t-il."Vers un monde multipolaire"L’expert souligne que la Russie a beaucoup aidé les États africains, contrairement à l’Occident, qui a "souvent été impliqué dans des conflits et le vol de ressources naturelles"."L'Union africaine tente de suivre une voie indépendante en soutenant la souveraineté et la croissance économique de chaque pays […]. D'une manière générale, je crois que l'Afrique voit que le monde se déplace davantage vers l'est et vers un monde multipolaire, qui est notre avenir", affirme-t-il.L'Occident est de plus en plus "désespéré"En imposant des "sanctions draconiennes et mal pensées" contre la Russie, l'Occident est de plus en plus "désespéré", estime l’expert. Pour M.Rasmussen, "l'Occident, dirigé par le Royaume-Uni et les États-Unis, nous entraîne dans une nouvelle guerre froide, un effondrement économique mondial et potentiellement une guerre mondiale". Cependant, c'est la destruction des économies occidentales qui s’esquisse, lance-t-il, tout en reconnaissant toutefois que "les prochaines années seront très difficiles pour tous".

afrique

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

onu, afrique, russie, ukraine