Le lendemain de l’annonce des référendums dans les républiques du Donbass et les régions de Kherson et Zaporojié sur l’intégration à la Russie, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou soutiendra leur choix. Le Président a en outre proclamé la mobilisation partielle dans le pays. La réaction de l’Occident ne s’est pas fait attendre.



La diplomatie britannique a évoqué "une escalade qui suscite l’inquiétude" alors que le vice-chancelier allemand Robert Habeck a qualifié la mesure de "mauvais pas". Cependant, dans son discours, le Président russe a souligné que Washington, Londres et Bruxelles poussent Kiev à mener des actions militaires en territoire russe, ce qui conduit la Russie à assurer sa sécurité par tous les moyens.