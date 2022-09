https://fr.sputniknews.africa/20220921/il-est-temps-de-devenir-la-russie-selon-des-habitants-du-donbass-1056247735.html

"Il est temps de devenir la Russie", selon des habitants du Donbass

"Il est temps de devenir la Russie", selon des habitants du Donbass

"Jusqu'à quand on peut tolérer ça! On le tolère depuis déjà 8 ans", déclarent des habitants du Donbass dans un reportage en prévision des référendums sur... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T14:13+0200

2022-09-21T14:13+0200

2022-09-21T14:13+0200

donbass. opération russe

donbass

russie

référendum

république populaire de lougansk (rpl)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1055314709_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_8030381b1ab5c303c84a6478af62c835.jpg

Alors que les républiques du Donbass continuent d'être la cible quotidienne de tirs ukrainiens, leur population espère qu'une fois devenues un territoire russe, elles seront mieux protégées. Interrogés par l'agence de presse Ruptly sur le prochain référendum sur l’intégration à la Fédération de Russie, des habitants de la République populaire de Lougansk (RPL) ont dit l'attendre avec impatience."C’est tout juste, il était grand temps. Tous les gens le veulent: mes parents, toutes mes connaissances", confirme ainsi un homme.Dans l'attente d'une vie meilleureLes personnes interrogées par la chaîne RT espèrent toutes avoir une vie meilleure après l'intégration. Ainsi, une dame âgée espère que vivre "au sein d'un pays", "un pays qui est fort et non dans une ‘république non reconnue’", "comme sur une poudrière", "apportera la stabilité". "Nous allons vivre mieux qu'on vit aujourd’hui", assure-t-elle.La majorité des habitants de Donetsk semblent aux aussi attendre avec impatience de faire partie de la Russie. En témoigne un correspondant du quotidien Izvestia qui a interrogé des riverains. Selon une habitante, elle n'a pas de connaissances qui ne veulent pas que la RPD soit une partie intégrante de la Fédération de Russie.Des scrutins d'urgenceLes référendums sur l’intégration à la Russie sont prévus du 23 au 27 septembre en République populaire de Lougansk, en République populaire de Donetsk et dans les régions ukrainiennes de Zaporojié et de Kherson. En début de semaine, les Chambres civiques des deux républiques du Donbass ont demandé l’organisation d'urgence de référendums, une demande ayant été acceptée par les autorités.

donbass

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, russie, référendum, république populaire de lougansk (rpl)