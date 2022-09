https://fr.sputniknews.africa/20220919/les-habitants-de-la-region-de-kherson-demandent-un-referendum-sur-ladhesion-a-la-russie-1056230559.html

Les habitants de la région de Kherson demandent un référendum sur l'adhésion à la Russie

Sur fond de requêtes des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, les habitants de la région de Kherson exigent eux aussi la mise en place d’un... 19.09.2022, Sputnik Afrique

Un référendum d’urgence est nécessaire pour l'adhésion de la région de Kherson à la Russie, a annoncé à Sputnik le chef adjoint de l'administration militaire et civile de la région, Kirill Stremousov.D’après lui, les gens veulent "avoir la certitude qu'ils ne seront pas abandonnés". "Nous parlons de garanties que nous deviendrons un sujet de la Fédération de Russie".Deux autres demandes de référendumsPlus tôt dans la journée, des initiatives similaires ont été formulées par les Chambres civiques des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Leurs auteurs estiment que le rattachement à la Fédération de Russie sera non seulement "un triomphe de la justice historique", mais assurera également la sécurité des républiques. Ils veulent notamment "qu'entre nous et l'Ukraine il y ait une frontière russe".

