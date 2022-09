https://fr.sputniknews.africa/20220919/adhesion-a-la-russie-de-la-republique-populaire-de-donetsk-un-referendum-durgence-demande-1056226830.html

Adhésion à la Russie de la République populaire de Lougansk: un référendum d'urgence demandé

Adhésion à la Russie de la République populaire de Lougansk: un référendum d'urgence demandé

19.09.2022

En République populaire de Lougansk, la Chambre civique a adressé aux autorités une demande d'organiser d'urgence un référendum sur une reconnaissance en tant qu'entité de la Fédération de Russie.En signant la demande, les membres de la Chambre ont dit être certains que les habitants soutiendront cette initiative. Ils ont dit estimer que l'adhésion à la Russie sera non seulement un triomphe de la justice historique mais aussi assurera la sécurité de la république.Des "lignes rouges" franchiesAu début du mois de septembre, l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive qui a permis de reprendre aux troupes russes une partie des territoires pris par Moscou, notamment à l'est de Kharkov.Selon les auteurs de l'initiative, les nationalistes de Kiev ont "franchi toutes les lignes rouges" mais les provocations n'ont fait qu'unir les gens, consolider leur volonté et leur foi.

