Les députés russes adressent une lettre ouverte sur la menace pour la paix en Europe émanant de Kiev

Les députés de la Douma russe ont adressé une lettre ouverte à l'Assemblée générale des Nations unies et aux parlements européens, concernant la menace pour la... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T13:30+0200

2022-09-21T13:30+0200

2022-09-21T13:46+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

douma

"Ces actions irresponsables ne laissent pas d'autre choix à la population de plusieurs régions d'Ukraine que de faire appel à la Russie pour obtenir protection et assistance. Les députés de la Douma d'État lancent un appel à l'Assemblée générale de l'ONU, aux hommes politiques et aux parlementaires des pays du monde pour qu'ils étudient attentivement et condamnent de manière décisive les actions dangereuses des États-Unis et de l'OTAN", a déclaré le chef du comité des questions internationales de la Douma, Leonid Sloutski. D’après lui, ces actions incitent les autorités ukrainiennes à une "confrontation militaire de grande envergure capable d’ôter des milliers de vies civiles et de mettre en danger la paix et la sécurité des peuples de l'Europe".

ukraine

russie

douma

ukraine, russie, douma