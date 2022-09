https://fr.sputniknews.africa/20220921/poutine-loccident-se-livre-a-un-chantage-nucleaire-1056243878.html

Poutine: l'Occident se livre à un chantage nucléaire

Poutine: l'Occident se livre à un chantage nucléaire

Selon le Président russe, l'Occident se livre à un chantage nucléaire et Washington pousse l'Ukraine à déplacer les hostilités sur le territoire russe. 21.09.2022, Sputnik Afrique

Il s'agit non seulement des tirs sur la centrale de Zaporojié, encouragés par l'Occident, ce qui menace d'une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains représentants hauts placés des principaux États membres de l'Otan sur la possibilité et l'admissibilité de l'usage contre la Russie d'armes de destruction massive, d'armes nucléaires, a expliqué le Président.Selon le Président russe, la tradition de la Russie et le destin du peuple russe sont de stopper ceux qui "aspirent à l'hégémonie mondiale, qui menacent notre patrie de démembrement et d'asservissement".Le chef du Kremlin a adressé un message vidéo à ses concitoyens suite à l'annonce des référendums d'intégration à la Russie dans les républiques du Donbass, ainsi que dans les régions de Kherson et Zaporojié en Ukraine.

