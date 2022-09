https://fr.sputniknews.africa/20220917/kiev-reprend-les-frappes-contre-la-zone-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056207204.html

Kiev reprend les frappes contre la zone de la centrale nucléaire de Zaporojié

Kiev reprend les frappes contre la zone de la centrale nucléaire de Zaporojié

Les forces ukrainiennes ont repris les bombardements sur la zone de la centrale nucléaire de Zaporojié, selon le ministère russe de la Défense. Des... 17.09.2022, Sputnik Afrique

Les troupes de Kiev ont repris les frappes contre la centrale de Zaporojié, a déclaré ce samedi 17 septembre le ministère russe de la Défense.Au cours des dernières 24 heures, 15 obus ont été tirés.Selon la source, les soldats ont recommencé ces provocations "pour créer la menace d’une catastrophe".Les frappes se sont produites depuis la zone de Nikopol, dans la région de Dniepropetrovsk.Malgré tout, le ministère russe a prévenu que le taux de radiation restait normal.Le site de tous les dangersDepuis plusieurs semaines, le sort de la centrale nucléaire de Zaporojié préoccupe la communauté internationale. La Russie a dénoncé à plusieurs reprises les attaques et bombardements ukrainiens dont elle fait l’objet.Une délégation de l'AIEA s’y est finalement rendue début septembre pour l’inspecter et fournir un rapport à l’Onu. Vladimir Poutine a salué une "coopération constructive" et s’est aussi récemment entretenu avec Emmanuel Macron à ce sujet, soulignant que les stocks de déchets radioactifs étaient sous le feu ukrainien.

