Poutine annonce la mobilisation partielle en Russie dès le 21 septembre

Le chef du Kremlin s'est exprimé suite à l'annonce des référendums sur l'adhésion à la Russie dans les républiques du Donbass, ainsi que dans les régions de... 21.09.2022, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a adressé un message vidéo aux citoyens russes, dans lequel il a évoqué le déroulement de l'opération militaire spéciale visant à démilitariser et dénazifier l'Ukraine et à libérer le Donbass. Dans le détail, il a annoncé la mobilisation partielle des réservistes dès le 21 septembre, un décret correspondant a déjà été signé.Que prévoit la mobilisation partielle?Seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve et, surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées et ont une expérience pertinente seront soumis à la mobilisation.Avant d'être envoyées dans des unités, les personnes appelées à servir suivront une formation militaire supplémentaire, en tenant compte de l'expérience de l'opération militaire spéciale.Le gouvernement russe va définir les catégories des citoyens qui auront le droit de reporter leur appel à la mobilisation, dit le texte du décret publié sur le site du Kremlin.

