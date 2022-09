https://fr.sputniknews.africa/20220921/toutes-les-forces-armees-russes-dont-la-triade-nucleaire-effectuent-la-tache-fixee-par-poutine-1056244405.html

Défense russe: toutes les forces armées, dont la triade nucléaire, impliquées dans le Donbass

Défense russe: toutes les forces armées, dont la triade nucléaire, impliquées dans le Donbass

Toutes les forces armées russes, dont la triade nucléaire, sont actuellement impliquées dans le Donbass, a déclaré le ministre russe de la Défense. Selon ses... 21.09.2022, Sputnik Afrique

Suite au discours de Vladimir Poutine sur l’annonce de la mobilisation partielle en Russie, le ministre russe de la Défense a donné davantage de détails sur cette mesure. Sergueï Choïgou a également récapitulé les objectifs de l’opération spéciale russe dans le Donbass et a livré le bilan des pertes des deux côtés.1,1% des 25 millions de réserve seront mobilisésDans le Donbass, les militaires menant un travail de combat difficile, toutes les forces armées russes, dont la triade nucléaire, sont mobilisées pour accomplir ces tâches, a indiqué Sergueï Choïgou.Selon lui, la mobilisation partielle est nécessaire pour contrôler la ligne de contact de 1.000 km et les territoires libérés. En outre, cette mesure ne concernera que les citoyens actuellement dans la réserve et, surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées et ont une expérience pertinente.Alors que la Russie compte près de 25 millions de personnes dans ses réserves de mobilisation, c'est-à-dire des personnes qui ont servi, qui ont une expérience de combat et une spécialité militaire, 300.000 réservistes seront engagés dans l’opération militaire spéciale, d’après M.Choïgou.Les personnes mobilisées ne commenceront à réaliser leurs tâches de combat qu’après avoir suivi une préparation et un réentraînement.Implication de l’Occident dans le conflitSergueï Choïgou a indiqué que la Russie n’était pas tant en guerre avec l’Ukraine qu’avec "l'Occident collectif" et l’Otan.D’après M.Choïgou, l’Ukraine a presque épuisé les armes qu’elle possédait, principalement des armes soviétiques.Sergueï Choïgou a également mis en valeur l’implication des instructeurs et mercenaires étrangers en Ukraine, dont 2.000 ont été tués.La moitié de l’armée ukrainienne a périLes pertes des forces armées ukrainiennes s’élèvent à près de 100.000 tués et blessés, d'après Sergueï Choïgou.Le ministre de la Défense a également tiré le bilan des pertes russes, pour la deuxième fois depuis le début de l’opération militaire spéciale.

