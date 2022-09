https://fr.sputniknews.africa/20220921/lafrique-ne-veut-pas-etre-le-terreau-dune-nouvelle-guerre-froide-clame-macky-sall-1056251169.html

L’Afrique "ne veut pas être le terreau d’une nouvelle guerre froide", clame Macky Sall

Le président de l'Union africaine, Macky Sall, a appelé les grandes puissances à ne pas faire du continent noir "le foyer d'une nouvelle guerre froide".

Lors de son allocution à la 77ème Assemblée générale de l’Onu, le dirigeant sénégalais et président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, a dénoncé les pressions occidentales poussant les pays africains à condamner Moscou face à l’opération russe en Ukraine.Selon lui, l’Afrique possède "une jeunesse vibrante et créative qui innove, entreprend et réussit, des millions d’hommes et de femmes qui travaillent dur pour nourrir, éduquer et soigner leurs familles"."Personne ne devrait nous dire avec qui nous associer"Auparavant, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, avait réitéré la neutralité de son pays face à l’opération russe en Ukraine. "Personne ne devrait nous dire avec qui nous associer et nous ne devrions jamais être mis dans une position où nous devons choisir qui sont nos amis", a-t-il déclaré aux journalistes après sa rencontre avec Joe Biden. En mars dernier, plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Mali, le Mozambique, la République centrafricaine, l'Angola, l'Algérie, le Burundi, Madagascar, la Namibie se sont abstenus ou n’ont pas pris part au vote en faveur de la résolution de l’Onu condamnant l’opération en Ukraine.

