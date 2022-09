https://fr.sputniknews.africa/20220917/le-president-sud-africain-personne-ne-devrait-nous-dire-avec-qui-nous-associer-1056207001.html

Le Président sud-africain: "Personne ne devrait nous dire avec qui nous associer"

Lors d’une rencontre avec le Président américain, son homologue sud-africain a réitéré sa neutralité face à l’opération russe en Ukraine, tout en refusant de... 17.09.2022, Sputnik Afrique

Joe Biden a vanté vendredi le "partenariat essentiel" entre les États-Unis et l'Afrique du Sud en recevant son homologue Cyril Ramaphosa. S'adressant après la rencontre à des journalistes, le Président sud-africain l'a qualifiée de "très fructueuse et positive", mais a rappelé que son pays ne comptait pas dévier de sa position de neutralité.Il a ainsi critiqué un projet de loi qui suit actuellement son cours au Congrès américain, et qui est destiné à "contrer les activités néfastes de la Russie en Afrique". Plus tard sur son compte Twitter, Cyril Ramaphosa a également publié une vidéo où il exprime son opposition à cette initiative:Biden passe à l'offensiveL’influence grandissante de la Russie sur le continent a poussé les États-Unis à passer à l'offensive sur le plan diplomatique en Afrique.Joe Biden, qui jusqu'ici ne s'y était pas rendu, organise en décembre à Washington un grand sommet avec des dirigeants africains. Et l'Afrique du Sud, poids lourd économique, occupe une place de choix dans cette offensive de charme.

