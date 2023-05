https://fr.sputniknews.africa/20230518/ce-que-lon-sait-de-linitiative-de-paix-de-six-pays-africains-sur-lukraine-1059333704.html

Ce que l’on sait de l’initiative de paix de six pays africains sur l’Ukraine

Ce que l’on sait de l’initiative de paix de six pays africains sur l’Ukraine

Le Président sud-africain a récemment révélé l’intention de chefs d’État africains de se rendre, probablement à la mi-juin, à Moscou et à Kiev, porteurs d’une... 18.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-18T15:18+0200

2023-05-18T15:18+0200

2023-05-18T15:18+0200

donbass. opération russe

cyril ramaphosa

afrique

russie

ukraine

règlement

mission

paix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/03/1057169392_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f19b0a69b439f8f1945ddd81d0ea5d5.jpg

Le 14 mai, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé que des pays africains avaient "discrètement" œuvré pour convaincre la Russie et l’Ukraine d’entamer les négociations.Le chef d’État a précisé qu’il contactait régulièrement les dirigeants des deux pays en question. Lors d’un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine le 12 mai, il a exposé l’initiative à son homologue russe qui l’a soutenue, selon le Kremlin.La compagnie de radio et de télévision sud-africaine SABC a fait savoir que le lendemain, le président sud-africain avait également parlé à Volodymyr Zelensky.Les fondements de l’initiativeLes détails de l’initiative n’ont pas été divulgués mais, selon les informations provenant de Pretoria, elle prévoit un cessez-le-feu immédiat et la transformation de l’Onu en plateforme principale de règlement du conflit.D’après RFI, la Fondation Brazzaville, créée en 2015 et présidée par le Français Jean-Yves Ollivier, est à l’origine de ce projet de mission de paix officialisé par le Président sud-africain.Le président de la Commission des relations extérieures au Parlement sud-africain, Supra Mahumapelo, estime que les pays africains doivent engager des pays de l’Otan dans le processus du règlement car ils chapeautent Volodymyr Zelensky, tandis que Vladimir Poutine est à même de prendre des décisions en toute indépendance.À l’heure actuelle, un groupe de pays africains œuvre pour persuader les États-Unis, le Royaume-Uni et le secrétaire général de l’Onu de soutenir l’initiative.Réaction de Moscou et de KievLa mission, qui se propose de se rendre à Moscou comme à Kiev, comprend, outre le Président sud-africain, ses homologues d’Égypte, de Zambie, du Congo-Brazzaville, du Sénégal et d’Ouganda. Elle doit être conduite par le Président des Comores, Azali Assoumani, qui préside actuellement l’Union africaine.Le Kremlin a réagi positivement à cette initiative.Kiev a annoncé sa disposition à accueillir la mission africaine. Le porte-parole du Président ukrainien, Sergueï Nikiforov, a cependant déclaré que M.Zelensky proposerait aux membres de la mission de se joindre à "la formule de paix" qu’il a déjà fait connaître.Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué ce jeudi 18 mai que la mission se proposait de venir à Moscou à la mi-juin ou au début de juillet.

afrique

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

cyril ramaphosa, afrique, russie, ukraine, règlement, mission, paix