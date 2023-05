https://fr.sputniknews.africa/20230518/le-kremlin-commente-linitiative-de-paix-en-ukraine-proposee-par-lafrique-du-sud-1059328307.html

Le Kremlin commente l'initiative de paix en Ukraine proposée par l'Afrique du Sud

Le Kremlin commente l'initiative de paix en Ukraine proposée par l'Afrique du Sud

La Russie a salué l'idée sud-africaine de faire participer le groupe composé de chefs d'État africains au règlement du conflit ukrainien. Dans ce but, des... 18.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-18T11:16+0200

2023-05-18T11:16+0200

2023-05-18T12:17+0200

afrique

afrique du sud

russie

ukraine

paix

kiev

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/04/1059032428_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cbf838982c148524a6611a693af7bcbd.jpg

Le porte-parole de Vladimir Poutine a clarifié la position du Kremlin quant à la proposition du règlement de paix en Ukraine avancée antérieurement par le Président sud-africain.Durant les entretiens téléphoniques "très constructifs" qu'ont eus la semaine dernière MM.Poutine et Ramaphosa, ce dernier a pointé la volonté du continent africain "de faire entendre sa voix dans les efforts internationaux pour résoudre la situation en Ukraine".En ce sens, Cyril Ramaphosa propose de faire assister le groupe composé de six chefs d'État africains à ce processus. Une initiative qui a été soutenue par la partie russe. Ainsi, un groupe d'États africains enverra des délégations pour trouver une solution à la crise ukrainienne, a fait savoir Dmitri Peskov.Des délégations attenduesAuparavant, il avait été précisé qu'en sus du chef d’État sud-africain, les membres de la mission seraient les Présidents de la Zambie, du Sénégal, du Congo, de l’Ouganda et de l’Égypte.Invité par les journalistes à préciser si Vladimir Poutine prévoyait de rencontrer cette délégation au sommet Russie-Afrique ou avant, Dmitri Peskov a déclaré: "Cela devrait arriver avant ce sommet".Et d'ajouter que les dates seront annoncées une fois qu'elles seront convenues.

afrique

afrique du sud

russie

ukraine

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du sud, russie, ukraine, paix, kiev, dmitri peskov