Des pays africains enverront une mission de paix en Russie et Ukraine

Six pays africains enverront une mission de paix en Russie et en Ukraine, a fait savoir Cyril Ramaphosa, Président sud-africain. Les dirigeants ukrainien et... 16.05.2023, Sputnik Afrique

Formée des Présidents de six États, la mission africaine de paix s’engage auprès des Présidents russe et ukrainien, a déclaré ce 16 mai le dirigeant sud-africain.En sus du chef de l’État sud-africain, les membres de la mission sont les Présidents de la Zambie, du Sénégal, du Congo, de l’Ouganda et de l’Égypte.Les dirigeants ukrainien et russe sont tous les deux d’accord pour recevoir la mission africaine, a-t-il fait savoir.La Russie et l’Ukraine ont approuvé le début des préparatifs pour la mission. Informé de l’initiative, le secrétaire général de l’Onu l’a saluée, a avancé Cyril Ramaphosa.Perspectives de désescaladeL’idée de cette mission a été annoncée pour la première fois la semaine dernière. Un groupe de dirigeants africains "travaille silencieusement" afin de trouver des perspectives de désescalade en Ukraine, a déclaré Cyril Ramaphosa le 13 mai.Le conflit n’a pas d’issue militaire, mais uniquement politique, a-t-il avancé le 15 mai.

