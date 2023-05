https://fr.sputniknews.africa/20230518/linitiative-africaine-sur-lukraine-est-la-1ere-a-etre-acceptee-par-moscou-et-kiev-dit-son-auteur-1059338766.html

L'initiative africaine sur l'Ukraine est la 1ère à être acceptée par Moscou et Kiev, dit son auteur

2023-05-18T18:41+0200

2023-05-18T18:41+0200

2023-05-18T19:22+0200

L'auteur de l'initiative africaine de paix en Ukraine, Jean-Yves Ollivier, s'est félicité auprès de Sputnik du fait que Moscou et Kiev s'y soient dits disposés.Selon lui, l'objectif principal de cette visite de paix sera d'amorcer et d'aider [à la création] d'un dialogue entre les deux pays.Il pourrait ainsi s'agir d'un exemple concret du rôle grandissant de l'Afrique sur la scène internationale: Ce que l'on sait sur l'initiative africaine pour la paixLe 14 mai, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé que des pays africains avaient "discrètement" œuvré pour convaincre Moscou et Kiev d’entamer les négociations. Les deux parties ont positivement réagi à l'initiative.À l’heure actuelle, un groupe de pays africains œuvre pour persuader les États-Unis, le Royaume-Uni et le secrétaire général de l’Onu de soutenir l’initiative.La mission, qui se propose de se rendre à Moscou comme à Kiev, comprendra six représentants, à savoir le Président sud-africain, ainsi que ses homologues d’Égypte, de Zambie, du Congo-Brazzaville, du Sénégal et d’Ouganda. La mission doit être conduite par le Président des Comores, Azali Assoumani, qui préside actuellement l’Union africaine.Ce 18 mai, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la mission des pays africains concernant l'Ukraine prévoyait de se rendre en Russie aux alentours de la mi-juin.

