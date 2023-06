https://fr.sputniknews.africa/20230605/la-route-de-la-paix-les-chefs-detat-africains-se-rendront-en-russie-et-en-ukraine-avant-fin-juin-1059731239.html

"La route de la paix": les chefs d’État africains se rendront en Russie et en Ukraine avant fin juin

"La route de la paix": les chefs d’État africains se rendront en Russie et en Ukraine avant fin juin

Des résultats attendus. La Fondation Brazzaville, chargée de l’initiative africaine, a annoncé qu’il a été convenu de tenir la mission des chefs d'État... 05.06.2023, Sputnik Afrique

L’organisation chargée des préparatifs de la mission africaine de la paix en Ukraine a fait part de l’avancement du projet. Les chefs d’État africains concernés devraient ainsi visiter la Russie et l’Ukraine avant la fin du mois de juin, a indiqué l’auteur de l’initiative Jean-Yves Olivier dans un communiqué que Sputnik Afrique a obtenu.Une décision prise à la suite d’une série de rencontres que Brazzaville Fondation a tenue entre le 22 mai et le 5 juin."Des réunions cruciales" ont eu lieu avec des dignitaires estimés dans leurs pays respectifs, notamment les hauts représentants des gouvernements ukrainien et russe, le ministre égyptien des Affaires étrangères, le Président de la République du Congo (Brazzaville), ainsi que les Présidents sénégalais, ougandais, zambien et sud-africain.Origines de l’initiativeC’est notamment le chef de l’État sud-africain Cyril Ramaphosa qui a annoncé le 14 mai que des pays africains avaient "discrètement" œuvré pour convaincre la Russie et l’Ukraine d’entamer des négociations.La Fondation Brazzaville a donc affirmé avoir rempli son rôle d'initiateur et de coordinateur de ce processus suite à la participation confirmée des chefs de six États impliqués.Et d’exprimer par ailleurs sa profonde gratitude pour la confiance qui lui a été témoignée. L’organisation espère pouvoir continuer à jouer un rôle constructif pour faciliter le dialogue et favoriser les relations pacifiques dans la région.

