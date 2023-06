https://fr.sputniknews.africa/20230601/lafrique-du-sud-sur-le-conflit-en-ukraine-nous-ne-soutenons-aucun-camp-contre-lautre-1059652926.html

L’Afrique du Sud sur le conflit en Ukraine: "Nous ne soutenons aucun camp contre l'autre"

L’Afrique du Sud sur le conflit en Ukraine: "Nous ne soutenons aucun camp contre l'autre"

L’Afrique du Sud reste fidèle au principe de non-alignement et rejette toute pression et les menaces de représailles concernant sa position dans le conflit en... 01.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-01T16:55+0200

2023-06-01T16:55+0200

2023-06-01T16:56+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

brics

ukraine

diplomatie

onu

non-alignement

réunion ministérielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1f/1059631143_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_bc1ee5f4cfa7168ad3a5776cb6847dd4.jpg

Pretoria appelle au respect de sa position non-alignée et "aimerait […] qu'il n'y ait pas de pressions sur nous et de menaces de mesures soi-disant unilatérales", a réitéré Anil Sooklal, ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès des BRICS. Il s’exprimait concernant la neutralité de Pretoria sur le conflit en Ukraine.Présent au Cap, à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, le sherpa a déclaré ce 1er juin que Pretoria avait mis l'accent sur la manière d'assurer "une paix durable par des moyens diplomatiques, par des négociations avec l'Onu"."Le non-alignement est une position. Nous ne devrions pas être contraints par certains pouvoirs : "Vous devez vous ranger avec nous ou vous opposer à d'autres"", a-t-il avancé.Privilégier la voie politiqueL’Afrique du Sud ne prendra jamais parti dans la rivalité des puissances mondiales, a fait savoir à la mi-mai le Président de l’État africain Cyril Ramaphosa.Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, des pressions ont été exercées sur l’Afrique du Sud pour qu'elle abandonne sa position et prenne parti dans le bras de fer entre la Russie et l'Occident, a-t-il déclaré le 15 mai. Pourtant, ce conflit ne peut pas être achevé militairement et doit "être résolu politiquement".L’Afrique du Sud, ainsi que 5 autres états du continent, sont à l’origine de la mission de paix africaine, qui tentera de trouver des perspectives de désescalade en Ukraine.

afrique subsaharienne

afrique du sud

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, brics, ukraine, diplomatie, onu, non-alignement, réunion ministérielle