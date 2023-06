https://fr.sputniknews.africa/20230610/enorme-interet-pour-lapprentissage-du-russe-moscou-et-kinshasa-parlent-education-1059827112.html

Énorme intérêt pour l'apprentissage du russe: Moscou et Kinshasa parlent éducation

Selon le ministre congolais de l'Éducation, la RDC souhaite augmenter le nombre de programmes d'échange avec Moscou. Le responsable s’est rendu en Russie pour... 10.06.2023, Sputnik Afrique

La République démocratique du Congo prévoit d'accroître sa coopération avec la Russie dans le domaine de l'éducation, a déclaré à la chaîne d’information RT le ministre Muhindo Nzangi Butondo.Le Congolais a participé à un forum international pour les ministres de l'Education appelé "Shaping the Future" ("Former l’avenir") tenu à Kazan, en Russie, qui accueille des délégations de 31 pays. Ce forum, coorganisé par le ministère russe de l'Éducation et le gouvernement de la République du Tatarstan au sein de la Fédération de Russie, s'est ouvert jeudi.Apprendre le russeD’après Muhindo Nzangi Butondo, il existe un énorme intérêt pour l'apprentissage du russe parmi les étudiants congolais, et le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage d'ouvrir un centre de langue russe dans l'une des universités du pays avec l'aide de l'ambassade.Le pays africain envisage également d'étendre sa coopération avec l'Université pédagogique d'État de Voronej, a-t-il déclaré à RT.M. Butondo a ainsi fait écho à son homologue centrafricain Jean-Laurent Syssa-Magalé. Celui-ci avait indiqué à Sputnik qu’il y avait "une volonté politique de promouvoir la langue russe auprès de la jeunesse". L’ambassadeur de Russie en RDC avait pour sa part indiqué à Sputnik que le nombre d'étudiants congolais sélectionnés pour étudier en Russie avait quasiment doublé ces dernières années.

