https://fr.sputniknews.africa/20230428/les-atouts-de-la-formation-en-russie-pour-les-congolais-expliques-par-lambassadeur-russe-en-rdc-1058902478.html

Les atouts de la formation en Russie pour les Congolais expliqués par l’ambassadeur russe en RDC

Les atouts de la formation en Russie pour les Congolais expliqués par l’ambassadeur russe en RDC

Le nombre d'étudiants congolais sélectionnés pour étudier en Russie a quasiment doublé ces dernières années, indique à Sputnik l’ambassadeur de Russie en RDC... 28.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-28T10:10+0200

2023-04-28T10:10+0200

2023-04-28T10:14+0200

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

enseignement

université

langue russe

médecine

ambassade

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1b/1057727648_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_98ea898299b0a6962ca135f7e0e22771.jpg

Une délégation d’universitaires russes a visité les 24 et 25 avril plusieurs établissements d’enseignement supérieur congolais en vue de la création d’un centre de langue russe en République démocratique du Congo.Dans une interview à Sputnik Afrique, l’ambassadeur de Russie au Congo Alexeï Sentébov constate un intérêt croissant des jeunes Congolais pour les études en Russie:La mission diplomatique russe reçoit "presque chaque jour" des lettres demandant des conseils sur les possibilités d'étudier à plein temps la langue russe, révèle l’ambassadeur. Il indique que les diplomates travaillent depuis longtemps sur l'organisation des cours et que nombre d'universités partenaires ont confirmé leur volonté d'accepter des professeurs de russe afin d'ouvrir un département ou de créer un centre de langues.La spécialisation dans les universités russes la plus priséeLa formation dans le domaine de la santé en Russie est très prisée parmi les étudiants congolais, fait savoir le diplomate.Pour améliorer les qualifications des médecins congolais, les spécialistes de l'Université fédérale du Caucase du Nord (Russie) sont attendus en RDC en août, ajoute Alexeï Sentébov. Ce sera leur deuxième visite. Ils vont former leurs collègues congolais dans le domaine des soins médicaux d'urgence.

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), enseignement, université, langue russe, médecine, ambassade, opinion