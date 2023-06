https://fr.sputniknews.africa/20230621/les-americains-sont-des-tyrans-un-militant-zimbabween-fustige-les-sanctions-contre-son-pays-1060075208.html

"Les Américains sont des tyrans": un militant zimbabwéen fustige les sanctions contre son pays

"Les Américains sont des tyrans": un militant zimbabwéen fustige les sanctions contre son pays

Les sanctions occidentales contre le Zimbabwe affectent tout le pays et non quelques dirigeants, comme certains voudraient le faire croire, a déclaré à Sputnik... 21.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-21T20:41+0200

2023-06-21T20:41+0200

2023-06-21T20:41+0200

afrique subsaharienne

zimbabwe

sanctions

états-unis

économie

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/14/1058725804_0:138:2255:1406_1920x0_80_0_0_2e25847b32e73ba66ba0f4387c5c8616.jpg

Le Zimbabwe vit depuis 20 ans sous le joug de sanctions imposées notamment par les États-Unis. Contrairement à ce qu’affirment les puissances occidentales, ces restrictions ont eu un impact significatif sur l’économie du pays, comme l’explique à Sputnik Martin Zharare, directeur exécutif de CitizensAgainstEconomic Sanctions (CAES).L'espérance de vie a en particulier chuté et le chômage a fortement augmenté depuis l'imposition des sanctions. Une fuite des cerveaux a également eu lieu, alors que le Zimbabwe avait l’un des meilleurs secteurs éducatifs d’Afrique, affirme le responsable.Changement de régimeLes sanctions, imposées sous couvert de non-respect des droits de l’Homme, ont en réalité d’autres raisons, estime encore Martin Zharare. Les puissances occidentales ont vu d’un mauvais œil le succès des réformes agraires dans le pays, après la décolonisation.L’arme des sanctions est également brandie pour tenter d’imposer des changements politiques, affirme l’expert, qui se félicite de la clairvoyance russe et chinoise sur la question.Le monde se réveilleMalgré tout, le Zimbabwe a su faire preuve de résilience au fil des ans, en s'appuyant sur ses ressources internes, mais aussi sur l’appui d’autres puissances comme la Russie, la Chine et le bloc des BRICS, qui ont aidé le pays à surmonter les effets des sanctions occidentales.Les Zimbabwéens continueront d’œuvrer pour leur développement avec l'aide de partenaires internationaux, affirme Martin Zharare, qui veut croire que le temps de l’hégémonie américaine touche à sa fin.Le CAES continue pour sa part de réclamer une levée totale des sanctions. L’organisme avait d’ailleurs organisé une manifestation le 25 octobre devant l’ambassade des États-Unis à Harare, au cours de laquelle plus de 5.000 personnes avaient signé une pétition contre les "sanctions illégales".

afrique subsaharienne

zimbabwe

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, sanctions, états-unis, économie, opinion