Le Zimbabwe remercie la Russie de son aide dans la lutte contre les sanctions occidentales

Le Zimbabwe remercie la Russie de son aide dans la lutte contre les sanctions occidentales

La présidente du Sénat zimbabwéen a remercié Moscou pour le soutien apporté à son pays qui lutte contre les sanctions occidentales depuis 1999. 28.03.2023, Sputnik Afrique

Sanctions contre le ZimbabweLe Zimbabwe est sous le coup de nombreuses sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni depuis 2001, sous le prétexte que les autorités du pays de l’époque violaient les droits de l’Homme. Bien que Robert Mugabe, père de l'indépendance en 1980, ait quitté le pouvoir en 2017, l’Occident maintient ses restrictions. En 2008, le Royaume-Unis, les États-Unis et le Canada ont soumis une résolution au Conseil de sécurité de l'Onu afin d'imposer de nouvelles sanctions au Zimbabwe, mais la Chine et la Russie ont bloqué cette résolution.Près de 90 banques étrangères ont quitté le pays depuis 2001 de peur de les enfreindre et d’ainsi encourir des pénalités financières.

