Le Président zimbabwéen désigne le but des sanctions occidentales et le secret pour y résister

Le Président zimbabwéen désigne le but des sanctions occidentales et le secret pour y résister

2022-11-07T13:39+0100

2022-11-07T13:39+0100

2022-11-07T13:41+0100

Le Président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, fier de son pays qui a réussi à résister aux sanctions occidentales imposées il y a plus de 20 ans, a expliqué leur but et la façon dont le pays y avait survécu.Dans une interview-fleuve accordée au magazine panafricain The Third Eye, il a fait savoir que "les sanctions économiques illégales imposées au Zimbabwe par l'Occident ont appris au pays à être autonome" et à mener à bien "divers projets de développement d'infrastructures, en particulier la construction de routes et de barrages" sans recourir à l’aide étrangère.Il a rappelé que les sanctions occidentales avaient privé le pays d’accès aux prêts des institutions multilatérales et incité le gouvernement à concevoir des solutions locales."Le gouvernement a depuis adopté le mantra "Nyika ino vakwa ne vene vayo" pour étayer le fait que seuls les Zimbabwéens sont responsables du développement du pays.""Fiers d'avoir survécu aussi longtemps sous les sanctions"Si auparavant le pays avait cherché des prêts de la Banque mondiale ou du FMI pour construire ou réparer les routes, désormais "nous devons regarder nous-mêmes et faire les choses nous-mêmes et à notre manière".Emmerson Mnangagwa a ajouté que le Zimbabwe devrait être fier d'avoir résisté aux sanctions. Leur but, selon lui, est de "paralyser l’économie nationale" et d’"installer un gouvernement fantoche".Des attaques ont été entreprises contre la monnaie nationale afin de faire tomber le gouvernement. "Mais tout a été en vain.""Voler les richesses de l’ancienne colonie"Pour conclure, le Président Mnangagwa a dévoilé les vraies intentions des anciennes puissances coloniales."Il n'est pas vrai qu'une ancienne puissance coloniale ait un intérêt ou un engagement à développer une ancienne colonie. Non! Mais ils ont intérêt à continuer à se lier à l'ancienne colonie afin de trouver plus de moyens de voler ses richesses d’une manière plus subtile", a-t-il dénoncé.

