Le Zimbabwe mise sur le soutien russe pour immortaliser la libération africaine

À Moscou, une délégation zimbabwéenne a signé ce 3 novembre un accord pour contribuer à la création du Musée de la libération africaine. Celui-ci couvrira l'histoire de la lutte des peuples africains pour leur indépendance.Trois groupes de pays sont impliqués dans le projet, souligne auprès de Sputnik Kwame Muzawazi, directeur de l’Institut des études africaines. Le premier inclut le Zimbabwe, le Mozambique, l’Angola, l’Algérie et l’Afrique du Sud, soit les États qui "ont obtenu leur indépendance grâce aux armes". Dans le deuxième groupe se trouvent la Zambie, la Tanzanie et le Ghana, pays qui se sont battus par des voies diplomatiques et politiques. La Russie, la Chine et Cuba constitueront le troisième, explique le chef de la délégation zimbabwéenne.L’Université d'État des sciences humaines de Russie se pose en tant que partenaire technique du projet. En échange, en 2023, la Russie accueillera une exposition d’art zimbabwéen.La construction du musée a été lancée en juillet 2022, le coût du projet est de plus de 20 millions de dollars, selon le média New Zimbabwe. De plus, le musée sera entouré d'infrastructures touristiques, dont un hôtel cinq étoiles, un parc d'attractions, un zoo et un centre commercial."Le rôle de l'Afrique est d'offrir de l'expérience"Les relations avec la Russie occupent une place particulière dans l’histoire du continent africain, estime Kwame Muzawazi.Il assure que l’Afrique a toute sa place dans le monde multipolaire: "Le rôle de l'Afrique est d'offrir de l'expérience, l'Afrique est la civilisation la plus ancienne, nous venons tous d'Afrique. Nous arrivons donc dans ce nouveau monde multilatéral avec beaucoup d'expérience", estime-t-il.

