Zimbabwe: "Les sanctions ne sont pas seulement illégales, mais complètement inhumaines"

Zimbabwe: "Les sanctions ne sont pas seulement illégales, mais complètement inhumaines"

Auprès de Sputnik, Jacob Mudenda, président du Parlement zimbabwéen, fait état des conséquences des sanctions occidentales dont son pays fait l’objet depuis plus de 20 ans.Les victimes principales de la situation actuelle sont les plus démunis: "Et ce sont les pauvres qui souffrent le plus. Notamment parce que le gouvernement n'a pas assez de fonds pour importer des médicaments pour subvenir aux besoins des plus pauvres de notre population".Un pays en criseLes sanctions contre le Zimbabwe ont été imposées par les États-Unis et l’UE en 2002 et ont été maintenues jusqu’à maintenant. Elles comprennent un embargo sur les armements et un gel des avoirs de certaines entités et personnalités, par exemple, de l'actuel Président Emmerson Mnangagwa ou de Grace Mugabe, veuve de l’ancien Président Robert Mugabe.Par conséquent, le Zimbabwe est plongé dans une crise économique ponctuée par de l'hyperinflation, des coupures d'électricité généralisées et des pénuries de produits de base. Les autorités appellent régulièrement à la levée de ces sanctions, comme l’a fait Emmerson Mnangagwa lors de la dernière Assemblée générale de l’Onu à New York en septembre. La levée des sanctions permettrait au pays de bénéficier d'investissements étrangers.

