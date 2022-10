https://fr.sputniknews.africa/20221009/le-zimbabwe-a-ete-aux-cotes-de-la-russie-meme-avant-les-referendums-1056442553.html

"Le Zimbabwe a été aux côtés de la Russie même avant les référendums" – vidéo

"Le Zimbabwe a été aux côtés de la Russie même avant les référendums" – vidéo

En comprenant les "origines de la situation actuelle", le Zimbabwe soutient pleinement la Russie, les deux pays partageant "les mêmes conséquences des... 09.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-09

2022-10-09T10:13+0200

2022-10-09T10:52+0200

Après avoir qualifié la Russie et le Zimbabwe de "frères d’armes face aux sanctions occidentales", Jacob Mudenda, président du Parlement zimbabwéen, s’est exprimé auprès de Sputnik concernant les relations entre les deux pays.Reconnaissance des référendumsPour le moment, le pays africain n’a pas fait de déclaration concernant la reconnaissance des résultats des référendums de rattachement à la Russie que Moscou a menés fin septembre dans les Républiques populaires de Donetsk, de Lougansk, dans les régions de Zaporojié et de Kherson. D’après le chef de file des parlementaires zimbabwéens, "la reconnaissance des résultats des processus internationaux" est réglementée et initiée par le cabinet des ministres suite à une commission du Président de la République.Échanges commerciauxLe Zimbabwe envisage de développer ses échanges commerciaux avec la Russie, a fait savoir Jacob Mudenda:Le pays africain s’intéresse également aux investissements russes dans l'exploration minière. Dans son interview, Jacob Mudenda a fait également part de la volonté des autorités zimbabwéennes d’établir des vols directs entre les deux pays:Il a ajouté que la question nécessite un travail bilatéral minutieux.

