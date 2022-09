https://fr.sputniknews.africa/20220929/la-russie-et-le-zimbabwe-sont-des-freres-darmes-face-aux-sanctions-occidentales-1056341224.html

"La Russie et le Zimbabwe sont des frères d’armes face aux sanctions occidentales"

À Moscou, le Président du parlement zimbabwéen a exprimé le soutien de son pays à la Russie, visée par des sanctions économiques occidentales sans précédent... 29.09.2022, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe soutient la Russie dans sa lutte contre les effets des sanctions occidentales imposées à son encontre sur fond de crise ukrainienne, a déclaré le Président du parlement zimbabwéen Jacob Mudenda en visite à Moscou.Lors de sa réunion avec la présidente du Sénat russe Valentina Matvienko, il a souligné que son pays comprenait bien la sévérité des mesures restrictives décrétées contre la Russie par les États-Unis et l’Union européenne. Selon M.Mudenda, "la Russie et le Zimbabwe sont des frères d’armes face aux sanctions occidentales".En effet, le pays sud-africain, qui traverse une profonde crise éсonomique et financière, ainsi que ses dirigeants se trouvent sous le coup de sanctions imposées par certains pays occidentaux, dont les États-Unis.En 2008, la Russie et la Chine avaient opposé leur veto au projet de résolution du Conseil de sécurité de l’Onu prévoyant des sanctions internationales contre le Zimbabwe.

