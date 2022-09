https://fr.sputniknews.africa/20220921/sous-le-feu-des-sanctions-le-zimbabwe-salue-la-reciprocite-de-ses-positions-avec-la-russie-1056250564.html

Sous le feu des sanctions, le Zimbabwe salue la réciprocité de ses positions avec la Russie

Sous le feu des sanctions, le Zimbabwe salue la réciprocité de ses positions avec la Russie

Voulant créer une aviation médicale dans son pays, le Président zimbabwéen souligne que la livraison d’un hélicoptère-ambulance russe Ansat leur permettra de... 21.09.2022, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe vivant sous le poids de sanctions américaines et européennes depuis une vingtaine d’années, le pays s’oriente vers de nouvelles coopérations. Le renforcement de celle avec la Russie a été récemment mis en valeur par le Président zimbabwéen.Un hélicoptère médical russe au ZimbabweEn outre, Emmerson Mnangagwa a également mis en lumière la livraison d’un véhicule d’ambulance et d’un hélicoptère médical Ansat au Zimbabwe par la Russie:Cette livraison intervient à un moment où le pays souffre souvent de catastrophes naturelles, a précisé M.Mnangagwa, ce qui "augmente [leur] capacité à sauver des vies humaines".Cet Ansat constitue la première étape dans la création de l’aviation médicale au Zimbabwe. Le pays aura besoin d'environ 50 autres appareils. À ce titre, il est très probable qu'il s'agira d'un projet de coopération à grande échelle entre la Russie et le Zimbabwe, note un communiqué de Rostec.Le Zimbabwe sous le feu des sanctionsAprès que la semaine dernière le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a plaidé pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe lors de sa rencontre avec Joe Biden, le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi a exprimé la même demande dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Onu à New York.Les sanctions américaines et de l'Union européenne ont été introduites contre le pays il y a presque vingt ans, lors de la présidence de Robert Mugabe. Au printemps, les sanctions ont été renouvelées, alors que le pays fait face à une chute du PIB liée à la sécheresse et à la pandémie.

