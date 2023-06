https://fr.sputniknews.africa/20230619/ramaphosa-appelle-a-la-fin-du-conflit-en-ukraine-dans-linteret-collectif-de-tous-1060022532.html

Ramaphosa appelle à la fin du conflit en Ukraine "dans l'intérêt collectif de tous"

Ramaphosa appelle à la fin du conflit en Ukraine "dans l'intérêt collectif de tous"

À l'issue de sa visite en Ukraine et en Russie au sein d'une mission de paix, le Président sud-africain a réitéré son attachement aux principes de... 19.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-19T11:10+0200

2023-06-19T11:10+0200

2023-06-19T11:10+0200

donbass. opération russe

international

cyril ramaphosa

afrique du sud

ukraine

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/12/1060007824_0:0:2853:1606_1920x0_80_0_0_72a08bcdda55d35d67e5749a2da3ade5.jpg

L'Afrique du Sud continue à estimer que le conflit en Ukraine "doit être réglé par la négociation et par des moyens diplomatiques, conformément aux principes fondateurs du Mouvement des non-alignés", a déclaré le Président Cyril Ramaphosa dans un communiqué officiel à l'issue de sa visite à Kiev et à Moscou.Selon lui, "il est dans l'intérêt collectif de tous qu'il prenne fin bientôt".Le dirigeant sud-africain a été reçu samedi par Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg au sein d'une mission comprenant également les Présidents du Sénégal, des Comores, de la Zambie, le Premier ministre égyptien et des envoyés de la République du Congo et de l'Ouganda. Vendredi, la délégation avait rencontré le Président ukrainien à Kiev. Tout cela pour exposer l'initiative de paix africaine en dix points.Des attentes optimistesLes dirigeants africains suggèrent notamment de procéder à la désescalade et à l'ouverture urgente des négociations, de libérer les prisonniers de guerre et d'organiser le retour des enfants évacués. Ils affirment également que la souveraineté des pays doit être respectée conformément aux principes de la Charte des Nations unies.Lors de la rencontre à Saint-Pétersbourg, le Président russe a souligné que Moscou n'avait jamais renoncé au dialogue avec Kiev. Cependant, l'Ukraine a émis un décret interdisant les négociations avec la Russie.Un intérêt matérielEt d'avouer que le conflit en question "a un effet très réel sur les pays et les économies africaines" qui ont "un intérêt matériel à voir une résolution du conflit". En effet, la Russie et l'Ukraine sont d'importants fournisseurs de céréales et d'engrais destinés à ces marchés.En raison du conflit, "les pays africains sont négativement affectés par la hausse des prix de la nourriture et de l'énergie".

afrique du sud

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, cyril ramaphosa, afrique du sud, ukraine, diplomatie