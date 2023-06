https://fr.sputniknews.africa/20230618/enfants-territoires-et-ble-resultats-des-pourparlers-entre-poutine-et-les-dirigeants-dafrique-1060006120.html

Enfants, territoires et blé: résultats des pourparlers entre Poutine et les dirigeants d'Afrique

La mission de paix africaine s'est rendue à Saint-Pétersbourg pour exposer à Vladimir Poutine son plan de règlement du conflit en Ukraine. Les pays membres... 18.06.2023, Sputnik Afrique

Lors de ses négociations avec les dirigeants de plusieurs pays africains à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a examiné la possibilité d'achever l'opération spéciale en Ukraine et l'avenir de l'accord céréalier. Le Président russe a rencontré ses homologues d'Afrique du Sud, des Comores, de Zambie et du Sénégal, le Premier ministre égyptien, le ministre des Affaires étrangères d'Ouganda et le ministre d'État de la République du Congo.Avis des invitésPour le Président comorien Azali Assoumani, le conflit en Ukraine a un impact négatif non seulement sur "les deux pays slaves, frères et voisins", mais aussi sur l'Afrique, engendrant des menaces sans précédent pour les domaines alimentaire et énergétique. Afin d’y mettre un terme, les négociateurs africains voudraient encourager Moscou "à entrer en pourparlers avec l’Ukraine" pour y mettre fin. Le Président sénégalais Macky Sall a pour sa part souligné que les relations des pays africains avec Moscou ne cessaient de s'améliorer, car Vladimir Poutine a toujours écouté les dirigeants du continent. La veille, ceux-ci ont rappelé au Président ukrainien la nécessité de mener un dialogue avec la Russie. De son côté, M.Zelensky a souligné la nécessité de respecter la Charte de l'Onu. M. Sall s'est dit certain que la Russie, l'un des fondateurs de l'Onu, respectait sa Charte. Quelle que soit la situation, il importe de conserver des couloirs de dialogue, a souligné le Sénégalais.Selon le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, les dix points du plan de paix africain ne contredisent pas les autres approches formulées auparavant. La guerre ne peut pas durer éternellement et le conflit en Ukraine doit se terminer au plus vite, a-t-il ajouté. Le plan africainL'initiative africaine prévoit entre autres la désescalade du conflit des deux côtés, visant à entamer un dialogue entre Moscou et Kiev. L'Afrique reconnaît par ailleurs la souveraineté des deux pays, aux termes de la Charte de l’Onu. Mais les parties en conflit ont besoin de garanties de sécurité. Il importe aussi pour l'Afrique d'assurer les livraisons de céréales par la mer Noire. Les auteurs de l'initiative réclament également l’octroi d’aide humanitaire aux victimes du conflit, la libération des prisonniers de guerre et le rapatriement de tous les enfants qui ont dû quitter leurs foyers.La mission de paix comprend des partisans de différents camps politiques. Ainsi, l'Ouganda, le Congo et l'Afrique du Sud se sont abstenus lors du vote à l'Assemblée générale de l'Onu, début 2023, qui condamnait les actes de la Russie. En revanche, l'Égypte, la Zambie, le Sénégal et les Comores ont voté pour. Le Président ougandais Yoweri Museveni sympathise avec Moscou, alors que le dirigeant zambien Hakainde Hichilema soutient l'Ukraine.Poutine rétorqueDe son côté, Vladimir Poutine a rappelé que la reconnaissance par Moscou de l'indépendance proclamée par les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk s'était faite en toute conformité avec la Charte de l'Onu. Et que c'était le résultat du coup d'État perpétré à Kiev en 2014, non soutenu par une partie de l'Ukraine, mais approuvé par l'Occident.La crise alimentaire, a-t-il encore expliqué, n'est pas liée à l'opération spéciale russe en Ukraine. "Elle est née parce que les pays occidentaux ont procédé à une émission d’argent non justifiée économiquement pour régler leurs problèmes liés à l'épidémie de Covid-19."Dans le cadre de l'accord céréalier, signé malgré tout par la Russie, 31,7 millions de tonnes de produits agricoles ont été exportées via des ports ukrainiens, dont 976.000 tonnes (3,1%) ont été reçues par des pays nécessiteux en Afrique, a-t-il rappelé.Moscou n'a jamais renoncé au dialogue avec Kiev, a encore souligné M.Poutine. Mais l'Ukraine a émis un décret interdisant les négociations avec la Russie.Pour les enfants, le Président russe a souligné que les petits Ukrainiens avaient été évacués de la zone du conflit pour sauver leurs vies. Et que la Russie ne s’était jamais opposée à la réunification des familles.

