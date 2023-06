https://fr.sputniknews.africa/20230617/le-president-russe-sentretient-avec-la-mission-de-paix-africaine-a-saint-petersbourg--video-1059979516.html

Le Président russe s'entretient avec la mission de paix africaine à Saint-Pétersbourg – vidéo

Le Président russe s'entretient avec la mission de paix africaine à Saint-Pétersbourg – vidéo

Le Président Poutine mène des négociations ce 17 juin avec la délégation de sept pays africains membres de la mission de paix africaine en Ukraine.

Vladimir Poutine accueille ce samedi 17 juin la mission de paix africaine en Ukraine, au lendemain de ses pourparlers avec le Président Zelensky à Kiev.La délégation est composée du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, du chef de l’État sénégalais Macky Sall, du Président zambien Hakainde Hichilema et du Président comorien Azali Assoumani. De plus, elle comprend un ancien Premier ministre ougandais comme envoyé spécial pour remplacer le Président Yoweri Museveni, testé positif au Covid-19, ainsi que le Premier ministre égyptien et le directeur de cabinet du Président de la République du Congo. L'accord céréalier pourrait faire partie du menu des discussions, a noté Iouri Ouchakov, assistant du Président russe pour les affaires internationales. Enfin, Vladimir Poutine pourrait discuter avec son homologue sud-africain de sa participation au sommet des BRICS prévu en août, a noté M. Ouchakov..

